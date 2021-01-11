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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=938719
المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، والدرب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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