المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، والدرب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.