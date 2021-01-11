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«النفط» يتراجع بأكثر من 1% و«برنت» عند 55.34 دولار

«النفط» يتراجع بأكثر من 1% و«برنت» عند 55.34 دولار
http://almnatiq.net/?p=938733

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستقبل الطلب على الخام في ظل زيادة عدد إصابات “كورونا”، واتجاه مزيد من الدول حول العالم لتشديد قيود الإغلاق.

وسجّلت الصين أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس في 5 أشهر، الإثنين، بقيادة إقليم خبي، وتزامناً مع تلك المستجدات قررت شيجياتشوانغ عاصمة الإقليم تطبيق إجراءات إغلاق جديدة.

وفي الوقت نفسه، يتطلع المستثمرون إلى الخطط التحفيزية للرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”؛ إذ أعلن عزمه إنفاق تريليونات الدولارات لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 1.2%، إلى 55.34 دولار للبرميل في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.8% عند 51.81 دولار للبرميل.

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