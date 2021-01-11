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تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا

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تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا

تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا
http://almnatiq.net/?p=938736
المناطق_ الرياض

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، الإجراءات المتبعة عند إلغاء موعد فحص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم قبل الموعد بست ساعات كحد أدنى.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يمكن إلغاء موعد فحص كورونا قبل الموعد بأقل من ستة ساعات، وسيتم إلغاؤه من قِبَلِ وزارة الصحة خلال 24 ساعة من الموعد».

وتابع التطبيق قائلًا، إنه «بعد الإلغاء يمكنك حجز موعد آخر عند الرغبة بذلك».

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن كلمة «محصن» لا تظهر إلا بعد تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه «لمن تلقى الجرعة الأولى فقط من لقاح كورونا لا يعتبر محصَّنًا، ويلزمه أخذ الجرعة الثانية.

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