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سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بسكاكا

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بسكاكا
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استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم فضيلةَ رئيس محكمة التنفيذ بمدينة سكاكا الشيخ عبدالإله بن محمد العجلان.
ونوه سموُّ أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود الذي يلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وأعرب فضيلةُ رئيس محكمة التنفيذ من جانبه عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القُضاة، وحرصها على كل ما يحقق العدل للجميع.
حضر اللقاءَ وكيلُ الإمارة حسين بن محمد آل سلطان .

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