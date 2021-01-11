احدث الأخبار

وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل
أبرز المواد
 ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى
أبرز المواد
 وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز ورئاسة الحرمين الشريفين تجهزان “المعرض الدائم للمخطوطات النادرة بالمسجد النبوي”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بسكاكا
أبرز المواد
 القبض على شخص عابث اقتحم بسيارته ملعب القحمة في عسير
أبرز المواد
 مسؤول بريطانى: نعيش أسوأ مرحلة من تفشى فيروس كورونا
أبرز المواد
 تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا
أبرز المواد
 «النفط» يتراجع بأكثر من 1% و«برنت» عند 55.34 دولار
أبرز المواد
وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً

وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً

أبرز المواد
التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل

التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل

أبرز المواد
ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

أبرز المواد
مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

أبرز المواد

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
http://almnatiq.net/?p=938758
المناطق - الرياش

عقد مجلسُ الوزراء اليمني اجتماعَه الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان اليمني لمنحها الثقة.
وكلف مجلسُ الوزراء اليمني لجنةً برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ووجه رئيسُ الوزراء اليمني خلال الاجتماع بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.. مشدداً على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووَفْق المحددات المناقشة مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

روابط ذات صلة

وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً

وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً
التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل

التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل
ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*