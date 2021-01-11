احدث الأخبار

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى
أبرز المواد
 وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز ورئاسة الحرمين الشريفين تجهزان “المعرض الدائم للمخطوطات النادرة بالمسجد النبوي”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بسكاكا
أبرز المواد
 القبض على شخص عابث اقتحم بسيارته ملعب القحمة في عسير
أبرز المواد
 مسؤول بريطانى: نعيش أسوأ مرحلة من تفشى فيروس كورونا
أبرز المواد
 تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا
أبرز المواد
 «النفط» يتراجع بأكثر من 1% و«برنت» عند 55.34 دولار
أبرز المواد
 “التجارة” تشدد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من “أرامكو”
أبرز المواد
 برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
أبرز المواد
ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

أبرز المواد
مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى

أبرز المواد
وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

أبرز المواد

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات
http://almnatiq.net/?p=938768

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران) خلال الأسبوع الماضي (44) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله منهم (34) مواطناً و(5) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعدّ للبيع على (44) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى
وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*