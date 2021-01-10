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أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود برفحاء

أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود برفحاء

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أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود برفحاء

أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود برفحاء
http://almnatiq.net/?p=938775
المناطق - واس

تفقد صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية,اليوم قطاعَ حرس الحدود بمحافظة رفحاء ،وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها سموه في المحافظة .
وكان في استقبال سموه قائدُ حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من المسؤولين ، ثم اطلع سموه على إيجاز عن مهام حرس الحدود بالمنطقة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بالمحافظة ، منوهًا بالدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع من القيادة الرشيدة، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
وأشاد سموه بجهود رجال حرس الحدود في خدمة الوطن .
وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود وجهودهم في حماية حدود المملكة.

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