احدث الأخبار

الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية
منطقة جازان
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) بمناسبة ترشحهم للدورة الرابعة، ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 “ذا لاين” .. مدينة مليونية في نيوم تحاكي الطبيعة دون ضجيج وكربون
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
أبرز المواد
 ” وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب ” توقعان مذكرة تفاهم لبناء القدرات المعرفية
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود برفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة الصناعة: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل
أبرز المواد
 ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في مناطق المملكة لمخالفتها لنظام المراعي والغابات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الأقصى
أبرز المواد
 وزيرُ يمني يحذر من جرائمَ إبادةٍ جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي
أبرز المواد
الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية

الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية

منطقة جازان
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) بمناسبة ترشحهم للدورة الرابعة، ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) بمناسبة ترشحهم للدورة الرابعة، ويتسلم التقرير السنوي

منطقة القصيم
“ذا لاين” .. مدينة مليونية في نيوم تحاكي الطبيعة دون ضجيج وكربون

“ذا لاين” .. مدينة مليونية في نيوم تحاكي الطبيعة دون ضجيج وكربون

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

أبرز المواد

الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية

الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=938797
جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية الخاصة وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي الجهني.
واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن سير العمل بالمدينة ، ومنها إنشاء وتطوير ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال ، ويقام على مساحة 6 ملايين متر مكعب ، ويضم محطة حاويات تقدر ب 1،2 مليون وحدة قياسية ، بالإضافة إلى ما تضمنه المشروع من أعمال التجريف والاستصلاح وانشاء الرصيف البحري والمنطقة الجافة ومعدات الميناء ، ومنصة للتصدير ومنصة إقليمية خاصة بالربط الداخلي بين بقية موانئ المملكة بما يحقق الأهداف المرجوة منه وفقاً لرؤية المملكة 2030.
كما اطلع على الخط الزمني للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمدينة والقطاعات المستهدفة كصناعة الأغذية والمعادن التحويلية والخدمات اللوجستية ، ضمن نظام الحوافز الرئيسية لتأمين وضع التنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في المحيط الإقليمي سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي.
وأكد سموه أهمية ودور ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في إحداث نقلة نوعية في عمليات التصدير والاستيراد والاستثمار بالمنطقة ، في ظل دعم القيادة الحكيمة وما تقدمه تسهيلات لإنجاز هذا المشروع والحيوي ، الذي يعد بوابة مهمة ، وموقعا مميزا يطل على البحر الأحمر ، وقربه من الممر الدولي والجمهورية اليمنية الشقيقة ودول القرن الأفريقي ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع مراحل الميناء والعمل على تشغيله وفق آلية متطورة بما يحقق الهدف والعائد الاقتصادي المرجو منه.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة د.تريحيب بن حفيظ.

روابط ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة

أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*