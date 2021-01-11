الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية

جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، على سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء المدينة والمنطقة الاقتصادية الخاصة وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي الجهني.

واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن سير العمل بالمدينة ، ومنها إنشاء وتطوير ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال ، ويقام على مساحة 6 ملايين متر مكعب ، ويضم محطة حاويات تقدر ب 1،2 مليون وحدة قياسية ، بالإضافة إلى ما تضمنه المشروع من أعمال التجريف والاستصلاح وانشاء الرصيف البحري والمنطقة الجافة ومعدات الميناء ، ومنصة للتصدير ومنصة إقليمية خاصة بالربط الداخلي بين بقية موانئ المملكة بما يحقق الأهداف المرجوة منه وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما اطلع على الخط الزمني للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمدينة والقطاعات المستهدفة كصناعة الأغذية والمعادن التحويلية والخدمات اللوجستية ، ضمن نظام الحوافز الرئيسية لتأمين وضع التنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في المحيط الإقليمي سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي.

وأكد سموه أهمية ودور ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في إحداث نقلة نوعية في عمليات التصدير والاستيراد والاستثمار بالمنطقة ، في ظل دعم القيادة الحكيمة وما تقدمه تسهيلات لإنجاز هذا المشروع والحيوي ، الذي يعد بوابة مهمة ، وموقعا مميزا يطل على البحر الأحمر ، وقربه من الممر الدولي والجمهورية اليمنية الشقيقة ودول القرن الأفريقي ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع مراحل الميناء والعمل على تشغيله وفق آلية متطورة بما يحقق الهدف والعائد الاقتصادي المرجو منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة د.تريحيب بن حفيظ.