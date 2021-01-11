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وفاة الأديب والشاعر “أحمد الحربي” إثر معاناة مع المرض

وفاة الأديب والشاعر “أحمد الحربي” إثر معاناة مع المرض

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وفاة الأديب والشاعر “أحمد الحربي” إثر معاناة مع المرض

وفاة الأديب والشاعر “أحمد الحربي” إثر معاناة مع المرض
http://almnatiq.net/?p=938800

أنتقل الى رحمة الله تعالى رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق، الأديب والشاعر ، الاستاذ. أحمد بن إبراهيم الحربي، اليوم (الإثنين)، إثر معاناة مع المرض.

ونعى نادي جازان الأدبي وعدد من الادباء والشعراء والإعلاميين الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.
وسيوارى الفقيد الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية البديع والقرفي ، ويتقبل أخوة الفقيد وابناءه واسرته العزاء ، عبر وسائل التواصل تنفيذا لتوجيهات ولا الأمر ، والتزاما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية..

يذكر أن “الاديب والشاعر الحربي” وُلد في بلدة القرفي بوادي جازان ودرس فيها، وحصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية من معهد سانز للغويات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصدر عدداً من الكتب والدواوين الشعرية، ونال العديد من الجوائز.

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