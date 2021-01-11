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أكثر من 27 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن

أكثر من 27 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=938816
المناطق - حفرالباطن

قدّمت عيادات “تطمن” في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ27,361 مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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