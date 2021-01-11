أمانة الشرقية تنفذ 803 جولة رقابية تسفر عن تسجيل 7 مخالفات للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

المناطق - الدمام

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، (7) مخالفات، من ضمنها (4) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال تنفيذها (803) جولة رقابية، و جولة واحدة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، يوم أمس الأحد 26/5/1442هـ.

فيما رفعت الأمانة ما يقارب (7776) طن من النفايات، وأزالت (4374) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9387) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وطهرت وعقمت (753) موقعاً، مُستخدمة ما يقارب (137644) لتر من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (458) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الفترة من 03/01/2021م الى 09/01/2021م، 2499 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فقد تلقّى المركز يومي السبت والأحد الماضيين 25-26/05/1442هـ 15 بلاغا ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، والتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية لكافة الاشتراطات الصحية والبلدية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان استمرار البيئةٍ الآمنة، من أجل سلامة البيئة والمجتمع.