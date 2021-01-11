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بلدية الخبر تنفذ 4 معابر جديدة للمشاة لتعزيز السلامة المرورية

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بلدية الخبر تنفذ 4 معابر جديدة للمشاة لتعزيز السلامة المرورية

بلدية الخبر تنفذ 4 معابر جديدة للمشاة لتعزيز السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=938828
المناطق - الخبر

عززت بلدية محافظة الخبر أعمال السلامة المرورية في الطرق الرئيسية والشوارع العامة بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية من خلال إنشاء عدد من معابر المشاة في الخبر حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 معابر جديدة للمشاة.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تعمل على رفع كفاءة السلامة المرورية بالخبر، وتهدف إلى خلق بيئة آمنة لمرتادي الطرق من خلال تطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية، حيث باتت طرق مدينة الخبر تتمتع بممرات آمنة للمشاة, منوها بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 معابر جديدة للمشاة في عدة مواقع شملت معبر في طريق الملك فيصل, ومعبرين في شارع الأمير تركي, ومعبر بشارع الرياض بحي الثقبة، إضافة الى تركيب اللوحات الإرشادية, بالإضافة الى تركيب إشارات تحذيرية على رؤوس الجزء والتقاطعات بمواقع مختلفة, فيما تتميز 3 من المعابر الجديدة بإمكانية تحكم عابري الطريق من المشاة فيها لتوقيف حركة المركبات والتنقل بين جانبي الطريق بكل انسيابية وأمان.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أنه بلغ إجمالي ما نفذته البلدية ما يزيد عن 59 معبر للمشاة في عدد من الشوارع و في محيط المدارس لتأمين الأمن والسلامة المرورية، من خلاله ببيئة آمنة وإمكانات متقدمة تساعد على حماية الطلاب من أخطار الشوارع، بالإضافة الى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى، وذلك لمنع الطلاب من العبور الا من خلال معابر المشاة المتاحة فقط لسلامتهم، فيما تم تركيب أكثر من 200 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس أو معابر للمشاة. 

ونوه الزايدي أن البلدية تواصل تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق من خلال دراسة السلامة المرورية على شوارع الخبر وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية في هذه المواقع وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.

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