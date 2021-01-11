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شرطة الرياض: القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة

شرطة الرياض: القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة
http://almnatiq.net/?p=938838
المناطق - واس


صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، و تقدر قيمة المسروقات بمبلغ (50,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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