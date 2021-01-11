بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

تبوك - علي العميري

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الثلاثاء عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة تيماء ، بقيم إجمالية تقارب الـ 700 مليون ريال في قطاعات الإسكان والمياه والبلدية. ورحب محافظ محافظة تيماء سعد بن نايف السديري بزيارة سمو أمير منطقة تبوك للمحافظة قائلاً :” إن سموه دائماً متابع وحريص على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم من خلال هذه الزيارات الميدانية أو من خلال المسؤولين في المحافظة ، وتأكيد سموه الدائم على إيصال الخدمات للمواطن .وأضاف :” أن سمو أمير منطقة تبوك سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة ، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى ، كما سيطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية تيماء والمتمثلة في أعمال السفلتة وأرصفة وإنارة وتحسن وتجميل المدينة ، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إنشاء المرافق البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون ريال ، كما سيضع سموه حجر الأساس لإيصال المياه لعدد من القرى والهجر بالمحافظة ، ويطلع على مشاريع المياه القائمة ، فيما سيدشن سموه مشروعي إيصال المياه والصرف الصحي لحي الرحمانية،مبيناً أن قيمة مشاريع المياه مجتمعة قد بلغت مائة وإثنان وثلاثون مليون وخمسمائةٍ وإثنان وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال. وأشار ” السديري ” إلى أن سموه سيدشن إلى جانب ذلك مشروع وزارة الأسكان بمحافظة تيماء، التي تتربع على مساحة 641 ألف متر مربع، وتضم 388 فلة ، و 376 أرض مطورة ، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل ، وثلاثة حدائق وأراض لإقامة المدارس بها ، بقيمة إجمالية إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.