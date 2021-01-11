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بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

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بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=938845
تبوك - علي العميري

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الثلاثاء  عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة تيماء  ، بقيم إجمالية تقارب الـ 700 مليون ريال في قطاعات الإسكان والمياه والبلدية. ورحب محافظ محافظة تيماء سعد بن نايف السديري بزيارة  سمو أمير منطقة تبوك للمحافظة قائلاً :” إن سموه دائماً متابع وحريص على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم من خلال هذه الزيارات الميدانية أو من خلال المسؤولين في المحافظة ، وتأكيد سموه الدائم على إيصال الخدمات للمواطن .وأضاف :” أن سمو أمير منطقة تبوك سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة ، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى ، كما سيطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية تيماء والمتمثلة في أعمال السفلتة وأرصفة وإنارة وتحسن وتجميل المدينة ، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إنشاء المرافق البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون ريال ، كما سيضع سموه حجر الأساس لإيصال المياه لعدد من القرى والهجر بالمحافظة ، ويطلع على مشاريع المياه القائمة ، فيما سيدشن سموه مشروعي إيصال المياه والصرف الصحي لحي الرحمانية،مبيناً أن قيمة مشاريع المياه مجتمعة قد بلغت مائة وإثنان وثلاثون مليون وخمسمائةٍ وإثنان وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال. وأشار ” السديري ” إلى أن سموه سيدشن إلى جانب ذلك مشروع وزارة الأسكان بمحافظة تيماء، التي تتربع على مساحة 641 ألف متر مربع، وتضم 388 فلة ، و 376 أرض مطورة ، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل ، وثلاثة حدائق وأراض لإقامة المدارس بها ، بقيمة إجمالية إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.

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