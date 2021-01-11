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بايدن يختار سفيراً سابقاً لدى الأردن ليرأس وكالة الاستخبارات
http://almnatiq.net/?p=938848
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنه اختار وليام بيرنز William Burns البالغ 64 سنة، والمعروف كدبلوماسي مخضرم شغل مراكز عدة حول العالم، ليتولى إدارة CIA أو “وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية، وقال في إعلانه، بحسب ما بثت الوكالات، إن “بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية من أجل إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام”، وفق تعبيره في البيان الذي وزعه مكتبه الإعلامي.

بيرنز الموصوف بذي باع طويل في الشؤون الخارجية، هو نائب سابق في وزارة الخارجية، وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا، وقبلها بين 1998 إلى 2001 لدى الأردن، كما ورئيس المفاوضين في المحادثات السرية التي مهدت الطريق في 2015 للاتفاق النووي الإيراني، وهو يشغل منذ 2014 منصب رئيس مؤسسة Carnegie Endowment of International Peace للسلام الدولي.

وكان بيرنز، المتزوج والأب لابنين، يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، وفي جلسة الاستماع والمناقضة التي عقدتها لجنة الكونغرس قبل المصادقة على توليه المنصب، تحدث بيرنز عما سماها “الطموحات المشروعة” للإسرائيليين والفلسطينيين، وأكد في الوقت نفسه على “الالتزام الأميركي الثابت بحماية أمن إسرائيل”.

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