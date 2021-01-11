احدث الأخبار

“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020
منوعات
 وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”
أبرز المواد
 بايدن يختار سفيراً سابقاً لدى الأردن ليرأس وكالة الاستخبارات
أبرز المواد
 بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء
منطقة تبوك
 الاتحاد الدولي للاتصالات : المملكة أنموذج عالمي رائد في تنظيم قطاع الاتصالات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة
أبرز المواد
 رئيس هيئة حقوق الإنسان : مبادرة سمو ولي العهد لـ”حماية الطفل في العالم السيبراني” .. سياجٌ لحماية وتحصين الأطفال
أبرز المواد
 الشورى لـ الإذاعة والتلفزيون : مكّنوا الكفاءات النسائية من المناصب القيادية.. وتوسعوا عبر الإنترنت
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنفذ 4 معابر جديدة للمشاة لتعزيز السلامة المرورية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يعمل على تقديم منتج اعلامي مؤثر يحاكي الواقع ويعبر عن جهود المجتمع التعليمي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 803 جولة رقابية تسفر عن تسجيل 7 مخالفات للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقريراً عن حملة أرض القصيم خضراء في مرحلتها السادسة
منطقة القصيم
“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020

“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020

منوعات
وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”

وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”

أبرز المواد
بايدن يختار سفيراً سابقاً لدى الأردن ليرأس وكالة الاستخبارات

بايدن يختار سفيراً سابقاً لدى الأردن ليرأس وكالة الاستخبارات

أبرز المواد
بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

منطقة تبوك

“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020

“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020
http://almnatiq.net/?p=938856
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان السكنية إلى 79% من حجم الوحدات في مشاريع الضاحية بنهاية عام 2020.
وتشتمل ضاحية الجوان على 12 مشروعاً هي: “شمس الديار – وإسكان الرياض – وعمائر الجوهرة – وإشراق ليفينج – وديار السعد – ومرسية – والرابية – والمهندية – وسرايا الجوان – والنرجس فيو – ونساج تاون – وسرايا النرجس”، مشيرًا إلى أن مشروعي ديار السعد وسرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية بنسبة بلغت 100%، يليهما مشروعي سرايا الجوان والرابية بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، يليهما مشروع نساج تاون بنسبة حجوزات بلغت 97%.
وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 10.782.558 م2، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.
وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي مراعية متطلبات جودة الحياة بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية وعدداً من المساجد، الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكّن الأسر السعودية من بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن من خلال تهيئة البيئة واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
مما يذكر أن الضاحية تقع على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع بالقرب من الطرق الرئيسة كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتضم عدداً من المشاريع السكنية وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة، كما أن التملك في مشاريع الضاحية متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز سكني الشامل، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/mega-project/542476، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات.

روابط ذات صلة

جامعة تنشر ارقام صادمة حول كورونا عالمياً

جامعة تنشر ارقام صادمة حول كورونا عالمياً
«بلومبرج»: تقنية جديدة في لقاحات كورونا تبشر بهزيمة السرطان

«بلومبرج»: تقنية جديدة في لقاحات كورونا تبشر بهزيمة السرطان
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*