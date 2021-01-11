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سلطان عمان يصدر مرسومين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان

سلطان عمان يصدر مرسومين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان
http://almnatiq.net/?p=938862
المناطق - واس

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن المرسوم الأول يقضي بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وأضافت الوكالة أن المرسوم الثاني الخاص بقانون مجلس عمان، يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

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