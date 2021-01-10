احدث الأخبار

تنصيب بايدن.. “أجواء فاجعة كينيدي” تخيم على واشنطن
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة توجه “المياه الوطنية” بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة
منطقة عسير
 “هيئة الترفيه” تواصل تقديم تراخيص الخدمات المتخصصة عبر “بوابة الترفيه” الإلكترونية
أبرز المواد
 سلطان عمان يصدر مرسومين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية
أبرز المواد
 “سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020
أبرز المواد
 وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”
أبرز المواد
 بايدن يختار سفيراً سابقاً لدى الأردن ليرأس وكالة الاستخبارات
أبرز المواد
 بقيمة إجمالية تقارب الـ 700مليون ريال.. أمير منطقة تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء
منطقة تبوك
 الاتحاد الدولي للاتصالات : المملكة أنموذج عالمي رائد في تنظيم قطاع الاتصالات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة
أبرز المواد
تنصيب بايدن.. “أجواء فاجعة كينيدي” تخيم على واشنطن

تنصيب بايدن.. “أجواء فاجعة كينيدي” تخيم على واشنطن

أبرز المواد
وزارة البيئة والمياه والزراعة توجه “المياه الوطنية” بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

وزارة البيئة والمياه والزراعة توجه “المياه الوطنية” بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة

الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة

منطقة عسير
“هيئة الترفيه” تواصل تقديم تراخيص الخدمات المتخصصة عبر “بوابة الترفيه” الإلكترونية

“هيئة الترفيه” تواصل تقديم تراخيص الخدمات المتخصصة عبر “بوابة الترفيه” الإلكترونية

أبرز المواد

الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة

الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة
http://almnatiq.net/?p=938869
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة أن الأشجار المعمرة في منطقة عسير تعد أحد أهم الروافد البيئية والمعالم المهمة للمنطقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بحمايتها حيث بلغ عددها 200 شجرة.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها هيئة تطوير منطقة عسير بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية, وذلك تحت شجرة الرقاع المعمرة بقرية آل سودة بمحافظة تنومة لمناقشة التوصيات الناتجة عن ورشة التعريف بالأشجار المعمرة وكيفية حمايتها التي احتضنتها إمارة عسير في الـ24 من ذي القعدة لعام 1441هـ.
وبيّن سمو أمير منطقة عسير أن اختيار المكان لإقامة هذه الورشة يأتي انطلاقًا من الدور المهم الذي نوليه لهذا الجانب بما يتناسب مع التوجه الإستراتيجي لمنطقة عسير.
واستعرض سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة الخطة التنفيذية المقترحة لتوصيات ورشة عمل الأشجار المعمرة، فيما تناولت جلسات النقاش الثلاث مناقشة توصيات محور الحماية ومحور التنظيم ومحور التوعية من خلال فريق عمل تشاركي يضم وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرعها في عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير وبإشراف ومشاركة من إمارة المنطقة.
وخلصت نتائج الورشة إلى عرض المخرجات التي تضمنت 20 توصية موزعة على المحاور الثلاثة لحماية الأشجار وتطبيق الأنظمة والتنسيق والتوعية البيئية للمجتمع مقدمة من الفريق المختص لتضمينها من خلال جدول زمني محدد في الخطة التنفيذية المعتمدة لحماية الأشجار المعمرة من سمو أمير منطقة عسير .

روابط ذات صلة

بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار

بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار
“عامر الشهري”..قصة بطل خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول وادي أعشار

“عامر الشهري”..قصة بطل خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول وادي أعشار
مصرع واصابة ٧ في حادثين منفصلين بعسير

مصرع واصابة ٧ في حادثين منفصلين بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*