خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار

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نجحت ( صحة عسير ) في إجراء 96 عملية ضمن برنامج ( صحة عسير ) لعمليات استبدال المفاصل وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي من العام 2020 م .

حيث تم إجراء 83 عملية لاستبدال مفصل الركبة ، و 8 عمليات لاستبدال مفصل الورك ، و 5 عمليات مراجعة مفصل الركبة ، إضافة ً إلى تقديم 1800 استشارة طبية .

ويجري تنفيذ البرنامج في مستشفى عسير المركزي ومستشفى خميس مشيط العام ومستشفى أحد رفيدة العام ، ويستهدف إجراء 250 عملية لاستبدال المفاصل خلال 3 أشهر لتقليص قوائم الانتظار ، ويأتي هذا البرنامج بإشراف ومتابعة من الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات .