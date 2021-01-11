جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية

الدمام – المناطق

أبرمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس في رحاب الجامعة ، عقد تنفيذ مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بهدف تنفيذ النسخة الثانية من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ووقعها من الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن خلف الهويش عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات وأمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري بحضور عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف .

و أوضح أ.د عبدالكريم الهويش بان هذه الاتفاقية تمثل استمرارا للمرحلة الأولى وبما يتفق مع مبادرات رؤية المملكة 2030 و احد القواعد الأساسية في الرؤية هي المسؤولية الاجتماعي ، وجاءت هذه الدراسة لبلورة هذه الفكرة وتم الاتفاق بان تقوم كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتنفيذ هذه الدراسة برئاسة عميدة الكلية الدكتورة مشاعل العكلي وفريق متخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالإضافة الى الجوانب الأخرى للمسؤولية الاجتماعية لتغطي جميع الجوانب على المستوى البيئي والاقتصادي وهي محور مكمّل لمفهوم التنمية المستدامة .

وأضاف الهويش بان المشروع يهدف الى حصر ودراسة واقع المسؤولية الاجتماعية لدى القطاعين الحكومي والخاص التي تقدم الخدمة الاجتماعية ومحاولة الخروج بتصور أو استراتيجية واضحة المعالم تهدف خدمة أفراد المجتمع بالمنطقة والمشروع هو امتداد لأعمال مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وهو أحد المشاريع الهامة والضخمة لأنه سيتم تغطية كافة محافظات المنطقة الشرقية الـ 13 ووضعها ضمن أهداف الدراسة وهي دراسة متعمقة ونحن نعول على إمكانيات كلية الآداب في هذا المحور الهام من محاور التنمية الوطنية والتي تستهدف كافة أفراد المجتمع والجميع شركاء في التنمية والمسؤولية الاجتماعية الوطنية ومدة المشروع 11 شهرا يبدأ في فبراير القادم 2021م ، وينتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه والمشروع.

من جانبها ذكرت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري بأن هذه الدراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية تأتي ن إدراك المجلس الريادي في هذا المجال وبأهمية وجود منهجية علمية ودراسة بحثية معتمدة من أرض الميدان عن المسؤولية الاجتماعية، ويأتي ذلك بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للمجلس، ومكرمة من رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود- حفظها الله- لمواكبة مستجدات المسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مسارها نحو تمكين المسؤولية الاجتماعية.

وذكرت الشمري أن مساهمات الدراسة في نسختها الأولى تتمحور حول منهجية واضحة ومساندة للجهات الراغبة في دعم المسؤولية الاجتماعية بطريقة علمية وحسب احتياج كل محافظة على حده ، كما أفادت أن الدراسة الأولى اعتمدت على المنهج الوصفي المسحي من خلال عدة محاور تضمنت الإطار النظري للمسؤولية الاجتماعية كمدخل ونشأة، ومن ثم دراسة ميدانية من خلال ثلاث استبيانات طبقت الأولى على 44 شركة ذات مسؤولية اجتماعية بنسبة 49.44% من المجتمع الأصلي، وثانيها على 161 شركة ليس لديها مسؤولية اجتماعية بنسبة 44.35% من المجتمع الأصلي، وآخرها على 120 مختصاً ببرامج المسؤولية الاجتماعية من مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية، كما أننا نطمح لتوسيع النطاق في الدراسة الثانية بما يتوافق مع مستجدات المسؤولية الاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشارت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي بانه من منظور الرؤى التشاركية واهتمام ودعم رئيس الجامعة ا.د عبدالله الربيش، تتمحور الدراسة الحالية حول دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية من خلال تحديد احتياجات مجتمع المنطقة الشرقية من برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية في ضوء أولوياتها، مع حصر المبادرات و البرامج و المشاريع الفعلية الخاصة بالمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية وتصنيفها في المجالات المختلفة على أرض الواقع، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها وتعوق تحقيق أهدافها، وصولاً إلى رؤية استشرافية للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وترسم أبعاد المسؤولية الاجتماعية وسبل ربطها باحتياجات المجتمع ذات الأولوية من حيث الخدمات والبرامج والمشاريع بما يحقق أهداف البعد الخاص بالمسؤولية الاجتماعية في رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، ومن خلال هذا العقد يقوم بها الباحثون المتخصصون في الدراسات الاجتماعية بالكلية، والموسومة بـ “واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية” لإجراء دراسة علمية في إصدارها – الثاني.