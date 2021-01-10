احدث الأخبار

كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 الجمهوريون يعرقلون تفعيل مادة عزل ترامب.. وبيلوسي تحذر
أبرز المواد
 خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار
منطقة عسير
 لبنان.. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ
أبرز المواد
 شرطة الرياض القبض على شخصين تورطا في سرقة المركبات
منطقة الرياض
 نائب أمير الشرقية يلتقي وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ومدير عام تعليم الشرقية المكلف
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يكرم الفائزين بجائزة “عبدالله فؤاد للقيم” في دورتها الثالثة
المنطقة الشرقية
 تنصيب بايدن.. “أجواء فاجعة كينيدي” تخيم على واشنطن
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة توجه “المياه الوطنية” بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة
منطقة عسير
 “هيئة الترفيه” تواصل تقديم تراخيص الخدمات المتخصصة عبر “بوابة الترفيه” الإلكترونية
أبرز المواد
كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة

كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة

منطقة مكة المكرمة
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية

المنطقة الشرقية
الجمهوريون يعرقلون تفعيل مادة عزل ترامب.. وبيلوسي تحذر

الجمهوريون يعرقلون تفعيل مادة عزل ترامب.. وبيلوسي تحذر

أبرز المواد
خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار

خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار

منطقة عسير

كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة

كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة
http://almnatiq.net/?p=938899
المناطق - مكة

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية ، تنفذ جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالعاصمة المقدسة حملة ممشى نقي بممشى حجز الشرائع.
وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الحملة والتي تقام لليوم الثاني على التوالي جذبت الجمعية من خلالها عبر أركانها الخمسة:الاحترازات الوقائية ، الكشف(العلامات الحيوية)، التوعية والتثقيف ، العلاج والاستشارات ،الترفيه والألعاب الحركية ، عدداً كبيراً من الزوار حيث أعلن العشرات منهم استعدادهم للإقلاع عن السموم والالتحاق بعيادات الجمعية.
وقد تم صرف العلاجات للراغبين في الإقلاع الفوري عبر عيادة برنامج مكافحة التدخين بالعاصمة.
يذكر أن ممشى حجز الشرائع يعد أول ممشى ضمن ٤ وجهات في أحياء مكة تستهدفها الحملة وذلك برعايات ذهبية من قبل مجموعة العبير الطبية ومشفى الأهلي السعودي ، ورعاية أخرى فضية من قبل لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالشرائع لتساهم هذه الحملة في تفعيل مبادرة نقي والتي تعنى بتوعية عموم المجتمع وتركز على الأسرة لتكسبها الوقاية والحماية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة
“الفيصل” يوافق على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

“الفيصل” يوافق على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي
لا صحة للسماح لغير المعتمرين بدخول المطاف

لا صحة للسماح لغير المعتمرين بدخول المطاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*