كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة

المناطق - مكة

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية ، تنفذ جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالعاصمة المقدسة حملة ممشى نقي بممشى حجز الشرائع.

وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الحملة والتي تقام لليوم الثاني على التوالي جذبت الجمعية من خلالها عبر أركانها الخمسة:الاحترازات الوقائية ، الكشف(العلامات الحيوية)، التوعية والتثقيف ، العلاج والاستشارات ،الترفيه والألعاب الحركية ، عدداً كبيراً من الزوار حيث أعلن العشرات منهم استعدادهم للإقلاع عن السموم والالتحاق بعيادات الجمعية.

وقد تم صرف العلاجات للراغبين في الإقلاع الفوري عبر عيادة برنامج مكافحة التدخين بالعاصمة.

يذكر أن ممشى حجز الشرائع يعد أول ممشى ضمن ٤ وجهات في أحياء مكة تستهدفها الحملة وذلك برعايات ذهبية من قبل مجموعة العبير الطبية ومشفى الأهلي السعودي ، ورعاية أخرى فضية من قبل لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالشرائع لتساهم هذه الحملة في تفعيل مبادرة نقي والتي تعنى بتوعية عموم المجتمع وتركز على الأسرة لتكسبها الوقاية والحماية.