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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات

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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات
http://almnatiq.net/?p=938902
المناطق - واس

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر ، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات و كسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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