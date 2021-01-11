احدث الأخبار

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص
منطقة مكة المكرمة
 بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
أبرز المواد
 مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات
منطقة الرياض
 كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 الجمهوريون يعرقلون تفعيل مادة عزل ترامب.. وبيلوسي تحذر
أبرز المواد
 خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار
منطقة عسير
 لبنان.. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ
أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص

منطقة مكة المكرمة
بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=938909
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض يديره (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و (2) من الجنسية البنجلاديشية، في مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

روابط ذات صلة

بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا
بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””
“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*