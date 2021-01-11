احدث الأخبار

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
أبرز المواد
 مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات
منطقة الرياض
 كفى تجذب زوار ممشى الشرائع بأركانها الخمسة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 الجمهوريون يعرقلون تفعيل مادة عزل ترامب.. وبيلوسي تحذر
أبرز المواد
 خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار
منطقة عسير
 لبنان.. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ
أبرز المواد
 شرطة الرياض القبض على شخصين تورطا في سرقة المركبات
منطقة الرياض
 نائب أمير الشرقية يلتقي وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ومدير عام تعليم الشرقية المكلف
المنطقة الشرقية
بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

أبرز المواد
مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته

مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته

أبرز المواد

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””

بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””
http://almnatiq.net/?p=938915
المناطق - وكالات

شدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، على أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب “يجب ألا يظل في المنصب”.

وقال بايدن، في كلمة مختصرة أمام الصحفيين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: “تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه”.

وبشأن أحداث الكونغرس الأربعاء الماضي، ذكر: “تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جدا مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضرارا.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم”.

بيلوسي تحدد التحرك

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، اليوم، إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدما في تشريع العزل.

وذكرت أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان “في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل”.

روابط ذات صلة

“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا

“الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته

مقارنة بين واتساب وسيغنال.. كل ما تود معرفته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*