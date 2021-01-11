المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات جدة، وخليص.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء.