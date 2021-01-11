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شملت حملة للتبرع بالدم .. برامج تدريبية وتطوعية في الحماية الاجتماعية بالرياض

شملت حملة للتبرع بالدم .. برامج تدريبية وتطوعية في الحماية الاجتماعية بالرياض

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شملت حملة للتبرع بالدم .. برامج تدريبية وتطوعية في الحماية الاجتماعية بالرياض

شملت حملة للتبرع بالدم .. برامج تدريبية وتطوعية في الحماية الاجتماعية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=938924
المناطق - الرياض

نفذت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة ثلاثة برامج داخلية استهدفت فيها قرابة الـ 70 مستفيد ومستفيدة بالتعاون مع الجهات الخارجية ذات العلاقة.

اولى هذه البرامج ورشة تدريبية بعنوان ” أساليب التنشئة” تناولت احدث الخطط في مجال تعديل السلوك واساليب التنشئة الصحيحة وخطر العنف على الأطفال وفي ختام الورشة شارك الحضور في مناقشة ووضع الحلول لاحدى الحالات التي تم عرضها من خلال المحاور ، فيما عقدت الوحدة في برنامجها الثاني اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل التعاون مع جمعية نجاح الأسرة في الرياض تم خلاله التعريف بالخدمات التي من الممكن تقديمها من الجهتين مستقبلاً في مجال التأهيل والدعم النفسي والأسري والاستشاري للحالات المستهدفة مع وضع وتحديد خطة زمنية للعمل كما نفذت الوحدة حملة للتبرع بالدم شارك فيها اكثر من 30 شخص بالتعاون مع المختبر المركزي الاقليمي وبنك الدم في منطقة الرياض وذلك ضمن الخطط المستمرة لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض والتي تهدف من خلالها الى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع في كافة المجالات ومنها مجال العمل التطوعي .

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