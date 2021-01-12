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“مسك الخيرية” تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي “علَى قَيْدِ النَّجَاح” لتوثيق رحلتها نحو تمكين الشباب في ظل تحديات جائحة كورونا

“مسك الخيرية” تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي “علَى قَيْدِ النَّجَاح” لتوثيق رحلتها نحو تمكين الشباب في ظل تحديات جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=938930

عرضت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” اليوم، للمرة الأولى، فيلمها الوثائقي (علَى قَيْدِ النَّجَاح)، الذي يوَثّق رحلة الإنجاز التي خاضتها المؤسسة العام الماضي، في خضم التحديات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وعُرِض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك – U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة “مسك الخيرية” المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديرو برامج المؤسسة وممثلون من وزارتي الصحة والتجارة.
وعلى هامش العرض الأول، عقدت “مسك الخيرية” جلسة حوارية شارك فيها مُنتج الفيلم عمر المقرّي، وعدداً من مديري برامج “مسك الخيرية” وجَمْع من ممثلي وسائل الإعلام؛ لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم وقصة نجاح “مسك الخيرية” في العام الماضي.
ويعرض فيلم (علَى قَيْدِ النَّجَاح) التطور الزمني للإجراءات الاحترازية التي طبقتها الجهات المختصة بالمملكة العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ابتداءً من تعليق الحضور إلى مقار العمل وانتهاءً بمرحلة الإغلاق ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة ويحافظ على نهج صناعة الأثر وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ويوَثّق الفيلم كيف واصلت مؤسسة مسك الخيرية تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية تفتح آفاقا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية مكّنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.
ومن المنتظر أن يُعرَض الفيلم أمام الجمهور العام قريبًا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الإلكتروني misk.org.sa.

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