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الرجاء المغربي يتأهل لملاقاة الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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الرجاء المغربي يتأهل لملاقاة الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرجاء المغربي يتأهل لملاقاة الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
http://almnatiq.net/?p=938935
المناطق- وكالات

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في إياب نصف النهائي بمدينة مراكش، ليضرب موعداً مرتقباً في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، حيث تمكن الرجاء من التقدم بواسطة قائده محسن متولي من ركلة جزاء، حصل عليها زميله سفيان رحيمي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
وبعد دقائق قليلة من نزوله كبديل، سجل المهاجم الكونغولي بين مالانجو هدفاً ثانياً للفريق المضيف من ضربة رأس بعد عرضية متقنة في الدقيقة 67، قبل أن ينهي محمود بن حليب المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 86،
وكانت مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الإسماعلي بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، ليتأهل الرجاء للمرحلة المقبلة بانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.
ويلتقي فريق الرجاء في المباراة النهائية مع الاتحاد السعودي الذي تجاوز مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي الأسبوع الماضي.

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