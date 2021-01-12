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أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين

أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين
http://almnatiq.net/?p=938938
المناطق - الرياض

سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت، تراجعاً اليوم بمقدار دولارٍ للبرميل، متأثرةً بتجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود، في ظل قيود العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين وأوروبا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 55.21 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 51.72 دولاراً للبرميل.

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