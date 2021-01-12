احدث الأخبار

“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”
أبرز المواد
 انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات
أبرز المواد
 ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين
أبرز المواد
 الرجاء المغربي يتأهل لملاقاة الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 “مسك الخيرية” تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي “علَى قَيْدِ النَّجَاح” لتوثيق رحلتها نحو تمكين الشباب في ظل تحديات جائحة كورونا
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى أوغندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوغندي
أبرز المواد
 شملت حملة للتبرع بالدم .. برامج تدريبية وتطوعية في الحماية الاجتماعية بالرياض
منطقة الرياض
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص
منطقة مكة المكرمة
 بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بايدن يدعو إلى عزل ترامب “”لا يجب أن يبقى بالسلطة””
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021 حتى مع توفر لقاحات كورونا
أبرز المواد
“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”

“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”

أبرز المواد
انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات

انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات

أبرز المواد
ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين

أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين

أبرز المواد

انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات

انطلاق الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات
http://almnatiq.net/?p=938943
المناطق - الرياض

تنطلق غدًا الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات.
و في المباراة الأولى يستضيف هجر على ملعبه فريق الفيحاء، ويحل الطائي ضيفًا على الدرعية، وذلك على ملعب نادي الرياض.
وعلى ملعب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر ، يلتقي عرعر مع ضيفه الساحل، فيما يلعب نجران والعدالة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يستضيف فريق أحد على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فريق البكيرية.
وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ بـ 5 لقاءات، حيث يلعب الثقبة مع الجبلين، ويستضيف الجيل فريق النجوم، ويحل الشعلة ضيفًا على الكوكب، فيما يلتقي الحزم مع جدة، ويلعب الخليج أمام النهضة في آخر لقاءات الجولة .

روابط ذات صلة

“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”

“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”
ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان
أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين

أسعار النفط تتراجع متأثرة بقيود العزل في أوروبا والصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*