“العطية” يفوز بالمرحلة الثامنة في فئة السيارات ويواصل مطاردة “بيتر هانسيل”

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نجح السائق القطري ناصر العطية في تحقيق فوزه الرابع بمراحل رالي “داكار السعودية 2021” “فئة السيارات” بعد تصدره المرحلة الثامنة اليوم، التي بدأت من سكاكا وانتهت في منطقة نيوم، في حين حلّ الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثاني، ثم الفرنسي ستيفان بيتر هانسيل في المركز الثالث.

وبذلك يواصل الفرنسي بيتر هانسيل تصدّره للترتيب العام “لفئة السيارات”، فيما حل القطري ناصر العطية ثانيًا، ومن بعدهما الإسباني حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار السعودية 2020 كارلوس ساينز.

وتُعد جولة اليوم -التي امتدت لمسافة 709 كيلومترات منها 375 كيلومترًا مرحلة خاصة- آخر المراحل الماراثونية، حيث ستتمكن فرق الصيانة بعد ذلك من دخول المناطق المخصصة للعمل على المركبات وصيانتها.

وفي “فئة الدراجات النارية” فاز التشيلي خوسيه كورنيخو فلوريمو بالمرحلة الثامنة، وحلّ الأسترالي توبي برايس ثانياً، فيما جاء بطل نسخة رالي داكار السعودية “2020” الأمريكي ريكي برابيك في المركز الثالث.

وبذلك يعزز التشيلي كورنيخو فلوريمو صدارة الترتيب العام في الفئة، فيما يأتي الأسترالي توبي برايس في مركز الوصافة، والبريطاني سام ساندرلاند في المركز الثالث.

وفي “فئة الدراجات الرباعية” حقق الفرنسي ألكساندر جيرو المركز الأول، ثم الأرجنتيني مانويل أندوخار ثانيًا، فيما حلّ التشيلي جيوفاني إنريكو ثالثاً.

وبذلك واصل الأرجنتيني أندوخار صدارة الترتيب العام للفئة، ثم يأتي من بعده الفرنسي جيرو والتشيلي أنريكو في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي “فئة الشاحنات” واصلت روسيا اكتساح المراكز الثلاثة الأولى، حيث حافظ فريق المتسابق أنطون شيبالوف على نتائجه الجيدة، وأنهى المرحلة في المركز الأول، وحلّ فريق أندري كارغينوف في المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق ديميتري سوتنيكوف في المركز الثالث.

وبذلك عزز فريق سوتنيكوف صدارته للترتيب في الجدول العام للفئة، فيما جاء فريق شيبالوف ثانياً، وبقي فريق مارديف في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة جاء التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو أولاً، وأتى الروسي سيرجي كارياكين ثانياً، والبرازيلي رينالدو فاريلا في المركز الثالث.

وتحتل الولايات المتحدة المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، حيث يأتي أوستن جينز أولاً ويليه مواطنه سيث كينتيرو، ويليهما التشيلي لوبيز كونتاردو ثالثاً.

وتُستكمل غداً الثلاثاء منافسات رالي “داكار السعودية 2021” بالمرحلة التاسعة، وهي جولة دائرية تبدأ وتنتهي في نيوم، بمسافة تمتد لـ 579 كيلومترًا، منها 465 كيلومترًا مرحلة خاصة، حيث تبدأ المرحلة الخاصة على شاطئ البحر الأحمر الخلاب بمسار ذي طبيعةٍ رملية رائعة للغاية، وتضاريس متنوعة، وما يزيد من صعوبته على المتسابقين، ويزيد السباق إثارةً ومتعة.