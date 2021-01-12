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بيلوسي: مجلس النواب سيبحث تطبيق التعديل الـ 25 من الدستور لتنحية ترامب
http://almnatiq.net/?p=938953
المناطق - وكالات

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، اليوم، إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدما في تشريع العزل.

وذكرت أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان “في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل”.

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