المهندس عليان الوتيد رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة stc

المهندس عليان الوتيد رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة stc

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المهندس عليان الوتيد رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة stc

المهندس عليان الوتيد رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة stc
http://almnatiq.net/?p=938981
المناطق - الرياض

أعلنت مجموعة stc عن تعيين المهندس عليان بن محمد الوتيد رئيسًا تنفيذيًّا للمجموعة، اعتبارًا من تاريخ 28 مارس 2021.

وحسب بيان المجموعة بهذا الخصوص، يتمتع الوتيد بخبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ20 عامًا،؛ حيث عمل في بداية حياته العملية في شركة أرامكو، كما تَدَرّج في شركة stc في عدة مناصب؛ حيث يشغل في الوقت الحالي منصب النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شَغَل منصب الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، كما يرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة stc مثل شركة قنوات وإنتيجرال، وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في stcpay، كما يترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

والمهندس عليان الوتيد حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.433.1_ar.html#goog_855580091Volume 0% 

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