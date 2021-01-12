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قطر تستضيف مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر

قطر تستضيف مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر

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قطر تستضيف مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر

قطر تستضيف مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر
http://almnatiq.net/?p=938999
المناطق - الرياض

كشفت حسابات تويترية مختصة مفاجأة جديدة بشأن موعد وملعب مباراة السوبر السعودي، بين الهلال والنصر والمقرر ان تقام في 30 يناير الجاري.
وحسب تلك الحسابات فإن مباراة السوبر السعودي بين سوف تقام يوم 30 يناير في دولة قطر
الجدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد نجح في التتويج بلقب كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه، على حسابه غريمه التقليدي النصر، بعدما فاز في المباراة التي جمعتهم على استاد “الملك فهد الدولي” بنتيجة (2-1) نهاية نوفمبر الماضي.

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