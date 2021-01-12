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الهلال بصفقة الموسم .. خيانة كبرى تنقل نجم النصر الى الزعيم

الهلال بصفقة الموسم .. خيانة كبرى تنقل نجم النصر الى الزعيم
http://almnatiq.net/?p=939011

يترقب عشاق نادي الهلال، صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي “يناير 2021”

والميركاتو الشتوي في المملكة العربية السعودية، انطلق بشكل رسمي، صباح امس الإثنين “11 يناير 2021″، ويستمر حتى السابع من فبراير القادم

ووضع مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مجموعة من اللاعبين الشباب، لضمهم إلى الفريق الأول لكرة القدم، في الشتاء الحالي، من أجل تأمين المستقبل

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ووفقًا للإعلامي الرياضي سيف الرخيص، اقترب نادي الهلال، من التعاقد مع الثنائي عبدالإله العمري، مدافع النصر، وعبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالشباب

وكشف الرخيص في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تطور كبير، في مفاوضات الهلال، مع العمري، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، رسميًا

والعمري البالغ من العمر 23 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع النصر، في يناير الجاري، وسط أنباء قوية، عن رفضه تجديد عقده

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