المناطق - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.