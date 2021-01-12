أمطار رعدية على منطقة جازان

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أمطار رعدية على منطقة جازان

أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=939023
المناطق - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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