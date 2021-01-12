كل ما يجب أن تعرفه عن خصوصية واتساب الجديدة

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http://almnatiq.net/?p=939035
المناطق - الرياض

أفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن «واتساب» أجرى تحديثاً تجريبياً على سياسة الخصوصية في التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك المقبل بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ووفقاً للمواقع المتخصصة بالتكنولوجيا سيتم في البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستخدل حيز التنفيذ في 8 فبراير.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام «واتساب»، وإلا لن تتمكن من استعماله.

ومن المعلومات التي ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.

وتعد هذه الخطوة انقلاباً في موقف فيسبوك، الذي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار عام 2014.

وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي قد تعهد في ما مضى أن بيانات مستخدمي «واتساب» ستظل منفصلة عن بيانات

أفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن «واتساب» أجرى تحديثاً تجريبياً على سياسة الخصوصية في التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك المقبل بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ووفقاً للمواقع المتخصصة بالتكنولوجيا سيتم في البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستخدل حيز التنفيذ في 8 فبراير.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام «واتساب»، وإلا لن تتمكن من استعماله.

ومن المعلومات التي ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.

وتعد هذه الخطوة انقلاباً في موقف فيسبوك، الذي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار عام 2014.

وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي قد تعهد في ما مضى أن بيانات مستخدمي «واتساب» ستظل منفصلة عن بيانات الشركة الأم.

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