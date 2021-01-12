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زراعة قوقعة إلكترونية عبر تقنية التليسكوب الجراحية لطفل يعاني من صمم كامل بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

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زراعة قوقعة إلكترونية عبر تقنية التليسكوب الجراحية لطفل يعاني من صمم كامل بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

زراعة قوقعة إلكترونية عبر تقنية التليسكوب الجراحية لطفل يعاني من صمم كامل بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=939047
الجبيل الصناعية - المناطق

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بقيادة الدكتور محمد الشيخ استشاري جراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة الإلكترونية من عمل زراعة قوقعة باستخدام تقنية التليسكوب الجراحي وكاميرا النانو التصويرية ذات التكنولوجيا العالية لطفل يبلغ من العمر ١٤ شهراً يعاني من صمم كامل منذ ولادته.

وأوضح الدكتور محمد الشيخ أنه تم اكتشاف حالته بعد ملاحظة والديه بأنه لا يسمع ولا ينطق وتمت متابعة حالته من قبل قسم الأنف والأذن والحنجرة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع؛ تبين أنه يعاني من صمم كامل ويحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية، وأجريت له عملية الزراعة وتكللت بالنجاح بعد فضل الله .

الجدير بالذكر أنها تعتبر الحالة الأولى من نوعها داخل وخارج المملكة التي تتم فيها زراعة القوقعة باستخدام تقنية التليسكوب الجراحي.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة تمكن خلال عام 2020م من إجراء عدد 40 عملية جراحية متنوعة ما بين عامة وتخصصية منها زراعات القوقعة والسماعات العظمية الإلكترونية وجراحات الأذن الدقيقة باستخدام المنظار الجراحي.

ويضم القسم أيضاً عدداً من الخدمات التخصصية المتقدمة في معالجة حالات الدوار وتخطيط السمع وبرنامج الفحص السمعي المبكر للمواليد وكذلك في تأهيل الحالات بعد الزراعة ومعالجة حالات تأخر النطق وغيره.

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