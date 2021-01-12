بناء تختتم المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة (مسبار) وتكرم المشاركين

الدمام - المناطق

اختتم المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة (مسبار) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الذي شارك فيه ( 102) يتيما من الطلاب والطالبات المميزين في الصف الثالث الثانوي ينتمون لـ(23) جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة.

حضر الحفل، الذي أقيم عن بعد، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خالد الزامل . وحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومدير عام الجمعية عبدالله الخالدي وعدد من مديري الجمعيات المشاركة في المخيم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالجامعة والجمعية.

وأكد رئيس الجامعة د.محمد السقاف، خلال كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الجامعة حريصة على إنجاح هذه التجربة ونعتز كثيرا بالمشاركة في تنظيمها للمرة الثالثة وتوظف كل إمكاناتها وقدراتها العلمية والتقنية لمساعدة المناسبة على تحقيق أهدافها النبيلة في توسيع مدارك المشاركين في المجالات التقنية الحديثة.

وقال إن مشاركة الجامعة في تنظيم المخيم هو تعبير عملي عن اقتناعها المبكر بأن دور الجامعة يتجاوز التدريس والتطوير والبحث إلى دور أكثر رحابة واتساعا وهو خدمة المجتمع المحيط بها والاهتمام بشواغله ومواكبة آماله وطموحاته، خاصة إذا كانت المناسبة تتعلق بفئة عزيزة وغالية من أبناء مجتمعنا، كما أننا نلمس بوضوح حرص الأساتذة على إنجاح المخيم ومبادرتهم إلى المشاركة به وتفانيهم في إنجاحه وضمان تحقيق الطلاب والطالبات المشاركين به الاستفادة القصوى منه .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام خالد الزامل إن المخيم العلمي الرابع تم تنظيمه عن بعد نظراً للقيود التي فرضتها الجائحة، مما جعلنا قادرين على استثمار التقنية وتدريب الأبناء على كيفية توظيفها واستخدامها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة عريقة كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين في المجالات العلمية للمخيم ساهمت بشكل كبير في نجاح المخيم. ورفع شكر الجمعية والمشاركين للداعم الاول لهذا التجمع صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف – امير المنطقة الشرقية – ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان . على دعمهم المستمر للمخيم .

كما ألقت د.زينة الهجن، نائب مدير العلاقات الحكومية بشركة بوينج، كلمة الرعاة وشكرت فيها الجمعية على جهودهم واختيار المسارات العلمية المميزة التي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك تتوافق مع توجه الشركة نحو الابتكار في العلم والمعرفة كما هنأت الطلاب والطالبات على إكمال المخيم، وأكدت أن الشركة حريصة على القيام بدورها في خدمة المجتمع من خلال دعم المبادرات والبرامج المجتمعية.

من جانبه، قال مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي إن عدد الساعات التدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة المخيم بلغ (2000) ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في فعاليات البرنامج (20) عضو هيئة تدريس، كما شهد المخيم مشاركة (8) من الطلاب الذين شاركوا في جميع النسخ الثلاث للمخيم في الأعوام السابقة وتميزوا فيها، حيث تم التعاقد معهم ليكونوا مساعدي مشرفين ويتولوا مهاماً إشرافية خلال فترة المخيم، وقد تم تأهيلهم وتدريبهم من خلال برنامج تدريبي استمر 3 أيام قبل انطلاق المخيم.

وتضمن برنامج الحفل الختامي عرضا عن المخيم العلمي وأهدافه وماتعلمه الطلاب والطالبات في كل مسار خلال فترة المخيم وكلمة الطلاب المشاركين.

ويهدف المخيم، الذي أقيم بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير 2021، إلى فتح آفاق المشاركين في المجالات التقنية الحديثة من خلال انضمام كل طالب وطالبة إلى أحد المسارات العلمية في المخيم وهي إنترنت الأشياء وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما شمل برنامج المخيم مجموعة من المسارات الإثرائية وهي تغيير العادات والفلك والفضاء وإعداد القادة والوعي المالي و”اغتنام الفرص” وبرنامج الـ”إكسل”.