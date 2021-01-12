أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لبناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة للإنشاءات بنظام BOT‏

وقعت أمانة المنطقة الشرقية، عقد استثماري نوعي لبناء مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة من مخلفات المباني الانشائية لإدارة المخلفات الإنشائية من أجل معالجتها والتخلص منها بطريقة بيئية وصديقة للبيئة، وانتاج مجموعة من المنتجات مثل الحصى المعاد تدويره ويمكن إعادة استخدامه في مشروعات الأمانة وغيرها من منتجات.

ويأتي المشروع الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بالأمانة، امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

وسيتضمن المشروع الجمع والمراقبة مما يساهم في معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري من خلال منظومة عمل ذكية تعتمد على التحول الرقمي بها وترتبط بمنظومة الرقابة والتراخيص.

ويعتبر المشروع من المشاريع المميزة لكونه يحقق مجموعة من الاهداف في وقت واحد حيث يساهم في تنمية المنطقة ويرفع من الايرادات ويخفض من التكاليف ويدعم سلامة البيئة والمحافظة عليها ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في اشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة .