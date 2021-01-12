أمير منطقة القصيم يلتقي رئيس وأهالي مركز دخنة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , رئيس مركز دخنة يوسف الحربي , يرافقه أهالي المركز.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالحربي ومرافقيه ، متمنيًا لهم دوام التوفيق, مستمعاً لشرح موجز عن نشاطات المركز خلال المدة الماضية وما قدمه من أعمال ومبادرات تهدف إلى خدمة أهالي المركز.



وأشاد سمو أمير المنطقة بما رآه من إنجازات بمركز دخنة ، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والرفع بكل ما يحتاجه المركز والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير ما يلزم ، كذلك تكثيف الجهود لتعزيز الجانب السياحي والعمل على أن يكون المركز وجهه سياحة لما يمتلكه من مقومات ومواقع للمنتزهات البرية وجمال تضاريس طبيعة أرضه ، منها جبل خزاز.



من جهته قدم الحربي باسمه ونيابة عن أهالي مركز دخنة بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على متابعته للمركز وحرصه على تقديم الخدمات له, واعدًا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات سموّه وتلبية احتياجات الأهالي.

حضر اللقاء محافظ الرس حسين بن محمد العساف.