جراحة نادرة لرضيع عمره 9 أيام بولادة حفر الباطن

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال من إجراء عملية نادرة بنجاح لرضيع يعاني من عيب خلقي في الأنف بعد ولادته تمثل في انسداد فتحات الأنف الخلفية من الجهتين ، مما سبب له إعاقة مرور الهواء للتنفس وصعوبة في الرضاعة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.وباشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي دقيق بالمنظار الجراحي لمدة ساعتين لإصلاح الانسداد ليتمكن بعدها من التنفس بصورة طبيعية وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة .
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منطقة تبوك
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