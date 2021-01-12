بعد غداً الخميس .. أمير القصيم يرعى سباق الدرعية الأول بميدان الملك سعود للفروسية بحضور رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل

المناطق - بريدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة، ‏عصر بعد غداً الخميس سباق الدرعية الأول, بحضور صاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

من جهته قدم مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم عبدالعزيز التويجري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مشيراً على أن السباق ستتم إقامته على 10 أشواط لجميع الدرجات والأعمار وبجوائز مالية تفوق النصف مليون ريال و10 سيارات للفائزين, مشيراً على أن التجهيزات نفذت وفق معايير تساهم في تعزيز وخدمة هذه الرياضة العريقة بما يحقق التطلعات المنشودة تجاه رفعتها وتسخير جميع الإمكانيات في سبيل الوصول إلى مستويات تليق بمكانتها بين أبناء المنطقة.