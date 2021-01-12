احدث الأخبار

الصحة : تعافي (151) حالة و تسجيل (147) حالة مؤكدة ، وإجمالي عدد المتعافين يبلغ (355857) حالة
أبرز المواد
 سلم سموه عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بالمحافظة .. أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء قارب إجمالي تكلفتها 700 مليون ريال
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي
منطقة جازان
 أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يستعرض استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة
منطقة الرياض
 بعد غداً الخميس .. أمير القصيم يرعى سباق الدرعية الأول بميدان الملك سعود للفروسية بحضور رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل
منطقة القصيم
 جراحة نادرة لرضيع عمره 9 أيام بولادة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة القصيم يلتقي رئيس وأهالي مركز دخنة
منطقة القصيم
 ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات بالسحب من المخزونات ومخاوف الفيروس تكبح المكاسب
أبرز المواد
 أمانة الشرقية توقع عقد استثماري لبناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة للإنشاءات بنظام BOT‏
المنطقة الشرقية
 وزير الإعلام اليمني: تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية انتصار لدماء الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها
أبرز المواد
 بناء تختتم المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة (مسبار) وتكرم المشاركين
المنطقة الشرقية
الصحة : تعافي (151) حالة و تسجيل (147) حالة مؤكدة ، وإجمالي عدد المتعافين يبلغ (355857) حالة

الصحة : تعافي (151) حالة و تسجيل (147) حالة مؤكدة ، وإجمالي عدد المتعافين يبلغ (355857) حالة

أبرز المواد
سلم سموه عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بالمحافظة .. أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء قارب إجمالي تكلفتها 700 مليون ريال

سلم سموه عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بالمحافظة .. أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء قارب إجمالي تكلفتها 700 مليون ريال

منطقة تبوك
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي

منطقة جازان
أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

المنطقة الشرقية

بعد غداً الخميس .. أمير القصيم يرعى سباق الدرعية الأول بميدان الملك سعود للفروسية بحضور رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل

بعد غداً الخميس .. أمير القصيم يرعى سباق الدرعية الأول بميدان الملك سعود للفروسية بحضور رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل
http://almnatiq.net/?p=939073
المناطق - بريدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة، ‏عصر بعد غداً الخميس سباق الدرعية الأول, بحضور صاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

من جهته قدم مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم عبدالعزيز التويجري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مشيراً على أن السباق ستتم إقامته على 10 أشواط لجميع الدرجات والأعمار وبجوائز مالية تفوق النصف مليون ريال و10 سيارات للفائزين, مشيراً على أن التجهيزات نفذت وفق معايير تساهم في تعزيز وخدمة هذه الرياضة العريقة بما يحقق التطلعات المنشودة تجاه رفعتها وتسخير جميع الإمكانيات في سبيل الوصول إلى مستويات تليق بمكانتها بين أبناء المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة القصيم يلتقي رئيس وأهالي مركز دخنة

أمير منطقة القصيم يلتقي رئيس وأهالي مركز دخنة
الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقريراً عن حملة أرض القصيم خضراء في مرحلتها السادسة

الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقريراً عن حملة أرض القصيم خضراء في مرحلتها السادسة
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) بمناسبة ترشحهم للدورة الرابعة، ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) بمناسبة ترشحهم للدورة الرابعة، ويتسلم التقرير السنوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*