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أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

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أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي
http://almnatiq.net/?p=939080
المناطق - الدمام

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير ، اليوم الثلاثاء 28/05/1442هـ، تطبيق “أمانة المنطقة الشرقية “، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي والخطة الاستراتيجية الرقمية للأمانة، بحضور مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات الأستاذ نائل الحقيل.

ويهدف التطبيق الذي عملت عليه الإدارة العامة لتقنية المعلومات منذ فترة لتذليل العقبات وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي.

ويتضمن التطبيق حزمة من الخدمات المتكاملة بهدف خدمة قطاع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال ويمكن تحميله على الهواتف الذكية على بيئتي الـIOS و android ابتداء من منتصف شهر يناير الحالي 2021 .  

ويتيح التطبيق عدد من الخدمات، منها إمكانية تجديد الرخص المنتهية، والاستعلام عن اللوحات الإعلانية والعقود الاستثمارية والمخالفات، بالإضافة إلى خدمة تحديد موعد في المسالخ، و رخص الحفريات، و خدمات الموتى، بالإضافة إلى أن التطبيق يخدم فروع البلديات، و يمكن متابعة أخبار الأمانة من الإدارة العامة للإعلام بالتطبيق.

ويأتي التطبيق ضمن أحد المشاريع البلدية والتي تسعى الأمانة من خلاله خدمة المستفيدين بأقصى فائدة ممكنة لتحقيقها، عبر جهود الأمانة لرقمنة  الخدمات البلدية المقدمة تذليلا للعقبات وتوفيرا للوقت.

من جهته أشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: الى أن الأمانة حصدت مؤخرا المركز الثاني متقدمة على 168 جهة ووزارة على مستوى المملكة، في تقييم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، حيث حققت مراكز متقدمة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

ولفت الى أن هذا الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته أمانة الشرقية في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات، وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

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