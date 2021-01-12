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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي

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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي
http://almnatiq.net/?p=939083
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى الدكتور أسامه بن أحمد الحربي وكافة أفراد أسرته ، في وفاة والدهم -رحمه الله- رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق، والأديب والشاعر ، الاستاذ. أحمد بن إبراهيم الحربي، إثر معاناة مع المرض.

وثمن سمو أمير جازان ، جهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال نادي جازان الأدبي وإسهاماته ومشاركته الشعرية في كافة المحافل داخليا وخارجيًا.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه عبر الدكتور أسامة الحربي وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم.
داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.

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