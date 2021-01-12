سلم سموه عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بالمحافظة .. أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء قارب إجمالي تكلفتها 700 مليون ريال

تبوك - علي العميري

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمحافظة تيماء مشاريع تنموية وخدمية جديدة ، كما وضع سموه حجر الأساس لمشروعات أخرى ، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والأسكان ، وشركة المياه الوطنية ، بقيمة إجمالية تقارب الـ 700 مليون ريال. وكان في إستقبال سموه لدى وصوله مقر المشاريع محافظ تيماء سعد بن نايف السديري. وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم دشن سموه مشروعات بلدية محافظة تيماء ، وشاهد سموه والجميع عرض مرئي خاص بتلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 96 مليون ريال منها :” مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال والسفلتة والإنارة والأرصفة بأكثر من 27 مليون ريال ومشاريع في التحسين والتجميل بلغ إجمالي مايقارب الستة ملآين ريال ، في حين بلغت تكلفة مشاريع المباني والمرافق البلدية أكثر من 12 مليون ريال ، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ 68 مليون ريال. بعد ذلك دشن سموه مشاريع شركة المياه الوطنية بالمحافظة والتي شملت إدخال حي الرحمانية وحي الشفاء في خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بأطوال تجاوزت السبعة كم ، كما وضع سموه حجر الأساس لإنشاء شبكات مياه الشرب وخزانات للقرى والمراكز التابعة بتكلفة 8 ملايين ريال، حيث سيتم من خلال هذا المشروع تنفيذ 48.3 كم من الشبكات وإستكمال أعمال مدنية ومكانيكية ، والذي سيخدم ( 5 ) قرى بالشبكات وعدد ( 9 ) قرى إستكمال أعمال ، كما أطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغ عددها ( 11 ) مشروعا بتكلفة مالية وصلت إلى مائة وأربعة وعشرون مليون ، منها أربعة مشاريع للمياه بتكلفة 21 مليون ، و مشروعين لمياه الصرف الصحي بتكلفة قاربت الـ50 مليون ريال ، ومشاريع أخرى تحت التنفيذ تجاوزت قيمتها 52 مليون ريال ولعدد ( 5 ) مشاريع. وفيما يخص وزارة الأسكان فقد قام سموه بتدشين مشروعي ” إسكان وأراضي تيماء المطورة ” التي تتربع على مساحة تناهز الستمائة وواحد وأربعون ألف متر مربع وتضم 388 فلة ، و 376 أرض مطورة ، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل ، وثلاثة حدائق وأراض لإقامة المدارس بها ، بقيمة إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.بعدها قام سموه بتسليم عددا من مستفيدي ” الإسكان التنموي ” وحداتهم السكنية .بعد ذلك أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه :” هذا يوم خير والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولأبناء تيماء، وهذا الخير والعطاء مستمر في كل الأحوال، فبرغم مايعيشه العالم من ظروف غير طبيعية نجد بلادنا – والله الحمد – مستمرة في مشاريعها ، فبالأمس تم توقيع العديد من المشاريع في مدينة تبوك، واليوم في محافظة تيماء والقادم أكثر. وأضاف سموه :” نشكر الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم أصحاب المعالي الوزراء المختصين ، وأخص بالذكر منهم معالي وزير الأسكان، الذي أصبح جهده واضح للعيان ، فالناس ترى المنتج وتستخدمه – والله الحمد – وهذا المشروع الذي في تيماء يعتبر مثالاً لذلك ، متمنيا سموه في الختام التوفيق للجميع .