احدث الأخبار

“سكني” يُصدر 3181 عقداً للأراضي السكنية خلال ديسمبر 2020
أبرز المواد
 3633 مشاركًا من 35 دولة شاركوا في الأنشطة العلمية لجامعة نايف العربية خلال العام 2020
أبرز المواد
 ترمب يقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة الباحة
 أمير الشرقية: مجالس الجامعات نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي
المنطقة الشرقية
 الصحة : تعافي (151) حالة و تسجيل (147) حالة مؤكدة ، وإجمالي عدد المتعافين يبلغ (355857) حالة
أبرز المواد
 سلم سموه عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بالمحافظة .. أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء قارب إجمالي تكلفتها 700 مليون ريال
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي
منطقة جازان
 أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يستعرض استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة
منطقة الرياض
 بعد غداً الخميس .. أمير القصيم يرعى سباق الدرعية الأول بميدان الملك سعود للفروسية بحضور رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل
منطقة القصيم
“سكني” يُصدر 3181 عقداً للأراضي السكنية خلال ديسمبر 2020

“سكني” يُصدر 3181 عقداً للأراضي السكنية خلال ديسمبر 2020

أبرز المواد
3633 مشاركًا من 35 دولة شاركوا في الأنشطة العلمية لجامعة نايف العربية خلال العام 2020

3633 مشاركًا من 35 دولة شاركوا في الأنشطة العلمية لجامعة نايف العربية خلال العام 2020

أبرز المواد
ترمب يقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول

ترمب يقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية: مجالس الجامعات نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي

أمير الشرقية: مجالس الجامعات نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي
http://almnatiq.net/?p=939101
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) معالي رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأعضاء المجلس.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للتعليم الجامعي والبحث العلمي من رعايةٍ واهتمام، مؤكداً أن  مجالس الجامعات نقلة لتطوير قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، وخطوة لتمكين الجامعات من القيام بدورها المأمول منها تجاه المجتمع وسوق العمل بفاعلية وكفاءة، مؤكداً أهمية أن تستثمر الجامعات في قدراتها وإمكانيات منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب، وأن يتجاوز تأثير الجامعة أسوارها ليشمل مختلف فئات المجتمع، مع العمل المستمر على تطوير قدراتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وصولاً إلى تحقيق الكفاية الذاتية، وأن تتحول لتكون نموذجاً ريادياً على المستوى المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المنافسة على المستوى الدولي بمشيئة الله، متمنياً سموه للمجلس وأعضائه التوفيق في تحقيق المأمول منهم.

ويضم مجلس أمناء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: معالي رئيس مجلس الأمناء الدكتور نبيل العامودي، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأعضاء المجلس وهم: الدكتور عبدالعزيز المانع، والدكتور عبدالله العبدالقادر، والدكتور عبدالله الربيش، والدكتور سهل عبدالجواد، وعصام المهيدب، والعنود الرماح، والدكتور عادل العفالق، والدكتورة نهاد العمير، والدكتور غازي العتيبي ، وينص نظام الجامعات على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يكون لكل جامعة مجلس أمناء يتكوّن من أحد عشر عضواً، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في المجال المالي والاستثماري والنظامي، بينهم الرئيس، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي، بينهم نائب الرئيس، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.

ويُعد نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي، ويفسح المجال للجامعات نحو مزيد من الاستقلالية المنضبطة، وتطوير مجالاتها العلمية والبحثية في ظل ما تعيشه المملكة من سباق مميز في كافة المجالات نحو مستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي

أمين الشرقية يدشن “تطبيق أمانة الشرقية ” ضمن خطة التحول الرقمي
جراحة نادرة لرضيع عمره 9 أيام بولادة حفر الباطن

جراحة نادرة لرضيع عمره 9 أيام بولادة حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*