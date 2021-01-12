أمير الشرقية: مجالس الجامعات نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) معالي رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأعضاء المجلس.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للتعليم الجامعي والبحث العلمي من رعايةٍ واهتمام، مؤكداً أن مجالس الجامعات نقلة لتطوير قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، وخطوة لتمكين الجامعات من القيام بدورها المأمول منها تجاه المجتمع وسوق العمل بفاعلية وكفاءة، مؤكداً أهمية أن تستثمر الجامعات في قدراتها وإمكانيات منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب، وأن يتجاوز تأثير الجامعة أسوارها ليشمل مختلف فئات المجتمع، مع العمل المستمر على تطوير قدراتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وصولاً إلى تحقيق الكفاية الذاتية، وأن تتحول لتكون نموذجاً ريادياً على المستوى المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المنافسة على المستوى الدولي بمشيئة الله، متمنياً سموه للمجلس وأعضائه التوفيق في تحقيق المأمول منهم.

ويضم مجلس أمناء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: معالي رئيس مجلس الأمناء الدكتور نبيل العامودي، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأعضاء المجلس وهم: الدكتور عبدالعزيز المانع، والدكتور عبدالله العبدالقادر، والدكتور عبدالله الربيش، والدكتور سهل عبدالجواد، وعصام المهيدب، والعنود الرماح، والدكتور عادل العفالق، والدكتورة نهاد العمير، والدكتور غازي العتيبي ، وينص نظام الجامعات على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يكون لكل جامعة مجلس أمناء يتكوّن من أحد عشر عضواً، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في المجال المالي والاستثماري والنظامي، بينهم الرئيس، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي، بينهم نائب الرئيس، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.

ويُعد نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي، ويفسح المجال للجامعات نحو مزيد من الاستقلالية المنضبطة، وتطوير مجالاتها العلمية والبحثية في ظل ما تعيشه المملكة من سباق مميز في كافة المجالات نحو مستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله -.