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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ” و “الوليد للإنسانية” يوقعان اتفاقيتين تنمويتين بقطاعي الإسكان والتعليم في اليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ” و “الوليد للإنسانية” يوقعان اتفاقيتين تنمويتين بقطاعي الإسكان والتعليم في اليمن

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أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=939104
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء محمد العاصمي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء زهير البسامي.
وحث سموه اللواء العاصمي على الاهتمام بكل ما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار ، والعمل على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن ، متمنياً له التوفيق فيما كلف به .
كما أكد الدور المهم الفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة , مثمنا جهود مدير الدفاع المدني السابق .
فيما أكد اللواء العاصمي ، بذله كل الجهود في مجال عمله لخدمة المنطقة .

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