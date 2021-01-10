أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء محمد العاصمي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء زهير البسامي.

وحث سموه اللواء العاصمي على الاهتمام بكل ما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار ، والعمل على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن ، متمنياً له التوفيق فيما كلف به .

كما أكد الدور المهم الفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة , مثمنا جهود مدير الدفاع المدني السابق .

فيما أكد اللواء العاصمي ، بذله كل الجهود في مجال عمله لخدمة المنطقة .