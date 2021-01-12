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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ” و “الوليد للإنسانية” يوقعان اتفاقيتين تنمويتين بقطاعي الإسكان والتعليم في اليمن

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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=939107
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) معالي رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأعضاء المجلس.
منوهاً سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من دعمٍ ورعاية للبحث العلمي والتعليم الجامعي، كونه الركيزة الأولى نحو تفعيل دور الجامعات، والاستفادة منها في التنمية والتطوير، وما تمثله من بيت خبرة يضم قدرات أكاديمية في مختلف المجالات، مشيراً سموه أن الآفاق التي فتحها نظام الجامعات الجديد واسعة، وهي فرصة لاستثمار المزايا النسبية لكل جامعة، والتركيز على التميز وبناء منظومة مؤسسية، تكون شريكاً فاعلاً ومساهماً رئيسياً في محيطها القريب، متمنياً سموه لمجلس أمناء الجامعة التوفيق في أداء مهام عملهم.مجلس الأمناء في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يعد المجلس الثاني على مستوى جامعات المملكة الذي تمت الموافقة على تشكيله، وتتمثل أهمية المجلس في إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، والقواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، والتوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية، والميزانية العامة للجامعة، وتعزيز العلاقة مع المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك القطاع الخاص.

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