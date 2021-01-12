توقيع مذكرة تعاون بين “هيئة الاتصالات” ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مشترك مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لتبادل الخبرات في مجال استخدام وإدارة الطيف الترددي.

ومثّل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توقيع الاتفاقية نائب المحافظ لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، فيما مثّل المركز المدير العام المكلف لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الدكتور سامي الحميدي، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وتضمنت المذكرة تعاون الجانبين في إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التطبيقات اللاسلكية لتحقيق الاستخدام الأمثل لمورد الطيف الترددي، ودعم الجهود الوطنية في هذا الاتجاه، إضافة إلى تبني أحدث التطبيقات اللاسلكية في المملكة، إلى جانب عمل الطرفين على تنمية القدرات البشرية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجال استخدام الطيف الترددي، والتعاون في تلبية الاحتياجات المستقبلية للأنظمة اللاسلكية.

يشار إلى أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يُعد مؤسسة حكومية متخصصة في إجراء الدراسات والبحوث النوعية المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الدفاعية، ويهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، إضافة إلى إنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.